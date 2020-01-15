شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. عبدالله السعيد يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى عقب إقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة عشر، اليوم الأربعاء، حيث أستضاف الجونة نظيرة الزمالك بينما واجه الاهلى فريق طنطا و يتصدر عبدالله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز برصيد 9 أهداف .

"كهربا بينوّر"..صورايخ الأهلي تضرب أبناء السيد البدوي 5 مرات

واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

Advertisements

ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى اليوم كالتالى :