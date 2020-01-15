شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر تأجيل الأهلى التجديد للرباعى واستثناء رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مسئول بالنادي الاهلي مفاجأة بالتأكيد أن مسئولي القلعة الحمراء، لم يفاوض الرباعي الكبار بالفريق الأول وهم حسام عاشور واحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي لتجديد عقودهم والتي تنتهي بنهاية الموسم الجارى، رغم أن مسئولى القلعة الحمراء فاتحوا رامى ربيعة، الذى ينتهى عقده مثل الرباعى، فى أمر تجديد تعاقده.

تابع المصدر أن الرباعي كشفوا عدم دخول إدارة النادي في مفاوضات معهم لتمديد عقدهم، رغم أحقيتهم في التوقيع لأي نادٍ حاليا بدون العودة لمسئولي القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ورامي ربيعة بنهاية الموسم الحالي، ويتفاوض معهم مسئولو القلعة الحمراء من أجل الإبقاء عليهم في الفترة المقبلة.

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وكان أحمد شوبير نجم الأهلي السابق قد أكد أن الرباعي لم يجددوا عقودهم مع الأهلي حتى الآن، لاسيما وأن الفريق منشغل بارتباطاته المحلية والإفريقية في الوقت الراهن.

استطرد نجم الأهلي السابق، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي يتفاوض مع الرباعي الكبار للاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصلون عليه نظير الموافقة على تمديد عقودهم، مشيرا إلى أن المفاوضات مع اللاعبين المذكورين وصلت إلى مراحل متقدمة، للاتفاق على القيمة المالية الخاصة باللاعبين.

وكان الأهلي قد أجل ملف تجديد عقود الرباعي الكبار، لانشغاله بمنافسات الدوري ودوري الأبطال الإفريقي، وموقف الفريق الأحمر الذي أصبح معقدا في البطولة القارية.