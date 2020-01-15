شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض الراحة فى الأهلى بعد خماسية طنطا ويواصل الاستعداد للذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته غدًا الخميس في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم بالفوز في 11 مباراة متتالية.

وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هانى.

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حط الوسط.. عمرو السولية، محمود متولى، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ.

خط الهجوم.. جونيور أجاي.

وخاض طنطا المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. علي فرج.

خط الدفاع.. محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.

خط الوسط.. حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

خط الهجوم.. محمد ماجد أونش، وأحمد سالم صافي.