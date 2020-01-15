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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاربعاء 15 / 1 / 2020 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 15 / 1 / 2020 إقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الجونة نظيرة الزمالك بينما واجه الاهلى فريق طنطا على ستاد القاهرة الدولى.
"كهربا بينوّر"..صواريخ الأهلي تضرب أبناء السيد البدوي 5 مرات
واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.
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