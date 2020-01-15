جدول ترتيب الدورى المصرى .. الأهلى يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى عقب إقامة مبارتان ضمن الجولة الثالثة عشر حيث أستضاف الجونة نظيرة الزمالك بينما واجه الاهلى فريق طنطا ويتصدر الاحمر برصيد 33 نقطة فى فوز 11 مباراة متتالية . "كهربا بينوّر"..صواريخ الأهلي تضرب أبناء السيد البدوي 5 مرات واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي. Advertisements ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى : ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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