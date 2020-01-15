محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا استعجابه من تلقي مرماهم 4 أهداف أمام الأهلي خلال أخر 15 دقيقة من عمر مباراتهم.
الأهلي فاز بخماسية نظيفة على نظيره طنطا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري.
أيمن المزين، أضاف خلال تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة:"لا أجد أي تفسير لذلك شددت على اللاعبين أن تكون خطوطهم متقاربة حال سكن مرمانا هدفًا ولكن لم يكونوا في حالتهم اليوم".
وأتم المزين حديثه بالإشارة إلى أن الهزيمة لن تؤثر في مسيرة طنطا في الدوري بالصورة التي قد يتوقعها البعض؛ حيث يؤدون بصورة جيدة خلال الجولات الماضية.
ويحتل طنطا، المرمز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن أسوان المتذيل ولكن يتبقى له مباراة بالجولة الـ 13.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب طنطا: لا أجد تفسيرًا لاستقبالنا 4 أهداف خلال 15 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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