سيد عبد الحفيظ: كنت قلقًا قبل مباراة طنطا.. والمقاولون "بروفة" للنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه كان قلقًا قبل خوضهم مباراة طنطا؛ خاصة وأن الفارق الزمني بين المباراة وسابقتها أمام بلاتنيوم الأنجولي 96 ساعة.

الأهلي فاز بخماسية نظيفة أمام نظيره طنطا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

عبد الحفيظ، أضاف في تصريحات لفضائية ناديه عقب المباراة:"المهم الفوز في النهاية أما نتيجة المباراة هي جيدة ولكن الأهم في الدوري هو الثلاثة نقاط"، مشددًا على أهمية احترام الفرق التي يواجهونها.

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وتطرق مدير الكرة بالنادي الأهلي لمباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى إنها ستكون "بروفة" لطريقة اللعب التي سيظهر بها النجم الساحلي أمامهم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ، أن فريقه لازال في بداية الموسم:"خضنا 11 مباراة من أصل 34 لازال أمامنا الكثير ولانريد الاستعجال ولانريد أن تكون كمية الفرحة مبالغ بها لازال الموسم طويلاً وبطولة أفريقيا والدوري مهمة لنا".

وأتم مدير الكرة بالأهلي حديثه إلى أن مسؤولي فريقه يضعون الرتوش الأخيرة على الصفقة التي يريدون ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.