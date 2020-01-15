فايلر يوضح.. لماذا يختلف أداء الأهلي محليا وإفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على اختلاف أداء الفريق في المباريات المحلية، ونظيرتها الإفريقية.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، عقب مباراة طنطا، إن بطولة إفريقيا تجمع أبطال القارة، وبالتالي ليس من الطبيعي أن يستمر نفس الأداء في المباريات الإفريقية.

كما أرجع تراجع النتائج إفريقيا إلى الظروف الأخرى، مثل درجة الحرارة، وجودة الملاعب وظروف السفر.

واكتسح الأهلي طنطا بخماسية نظيفة، فيما تعادل مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام بلاتنيوم بهدف لكل فريق.

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وأضاف فايلر: "يجب أن أكون سعيدًا بالفوز بخماسية، بعد الهدف الأول انتظرنا وقتا طويلا حتى إضافة هدف آخر".

وأثنى على أداء محمود متولي: "يمكنه اللعب في أكثر من مركز، وكرة القدم الحديثة تتطلب أن يؤدي اللاعب في أكثر من مركز"

وطمأن جماهير الأهلي على إصابة محمود متولي، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرض لإجهاد بعد رحلة طويلة، بالإضافة لتواجده في وسط الملعب، بمعدلات جري عالية.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة بالعلامة الكاملة.