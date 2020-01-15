مدرب الأهلي يتحدث عن.. سبب تراجع مستوى فريقه أمام بلاتنيوم.. وإيجابيات الفوز أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق النادي الأهلي، إن لاعبي فريقه تأثروا في مباراتهم الماضية أمام بلاتينيوم بالرطوبة العالية وأرضية الملعب غير الجيدة في الوقت الذي يعتمد به المدرب على لعب الكرة على الأرض.

الأهلي سقط في فخ التعادل أمام نظيره بلاتنيوم في أنجولا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

قمصان، عدد في تصريحات إذاعية له عقب مباراتهم أمام طنطا مميزات فريقه:"كهربا سجل اليوم وكذلك استمر مروان محسن في التهديف وهذا شيء إيجابي وأحمد الشيخ أدى أيضًا بصورة جيدة وكلها عوامل ساعدتنا خلال المباراة وأعطتنا الأفضلية".

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وأوضح المدرب المساعد لفريق النادي الأهلي، أن فريقه كان لديه كثافة في منطقة 18 لفريق طنطا وكان لديهم حلولًا كثيرة، مضيفًا:"الفرق التي تلعب أمام الأهلي والزمالك (بتقفل) الملعب لكن مع وجود لاعبين مهاريين في الثلث الأخير من الملعب منح فريقه الأفضلية".

وشدد قصمان في تصريحات على أهمية مباراتهم المقبلة في الدوري أمام نظيرهم المقاولون، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص إتمامهم من عدمه لصفقة المهاجم السنغالي أليو بادجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، المحترف بصفوف رابيد فيينا النمساوي.

وكان الأهلي قد فاز بخماسية نظيفة أمام نظيره طنطا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.