بالأرقام.. فايلر يحقق ثالث أفضل انطلاقة في تاريخ الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



سجل السويسري رينيه فايلر ثالث أقوى انطلاقة للنادي الأهلي في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه الكاسح على طنطا (5-0) في الجولة 13 في الدوري المصري.

الرقم القياسي في أفضل انطلاقات القافلة الحمراء في الدوري المصري مسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2004-2005 عندما حقق 17 انتصار متتالي.

Advertisements

وفي المركز الثاني يأتي الهولندي بونفرير بعدما حقق 12 انتصار متتالي في موسم 2002-2003، ثم جوزيه في المركز الثالث مرة أخرى برصيد 11 انتصار متتالي في موسم 2005-2006.

فايلر عادل رقم مانويل جوزيه الأقل، وسجل ثالث أقوى انطلاقة في تاريخ الأهلي برصيد 11 انتصار متتالي بعدما حقق العلامة الكاملة في الدوري المصري وفاز بكل مبارياته حتى الآن.

ويحتاج رينيه فايلر للفوز على المقاولون العرب في المباراة المقبل لمعادلة رقم بونفرير كثاني أفضل انطلاقة في تاريخ النادي الأحمر، وبعدها سيحتاج 5 انتصارات أخرى متتالية للوصول إلى قمة المدرب الأسطوري مانويل جوزيه.