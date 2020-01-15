بالفيديو.. كهربا يفتتح أهدافه مع الأهلي بهدفين في شباك طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
افتتح محمود كهربا الوافد الجديد للأهلي في يناير، أهدافه مع الفريق الأحمر.
وسجل كهربا هدف الأهلي الثاني في شباك طنطا، بالمباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة، ضمن الأسبوع الـ13 للدوري.
واستغل كهربا في الدقيقة 79، كرة اتردت من حارس طنطا على فرج، ليتسلمها لاعب الأهلي ويسكنها الشباك.
وفي الدقيقة 91، تلقى كهربا كرة بالكعب من عمرو السولية، ليضعها قوية في الزاوية الضيفة مضيفا الهدف الثاني له والخامس للأهلي.
وتُعد مباراة طنطا هي المشاركة الثالثة لكهربا مع الأهلي، بعد مباراتي نادي مصر بالدوري، وبلاتنيوم بدوري الأبطال.
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