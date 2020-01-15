مصدر لمصراوي: تأكد غياب طارق حامد والسعيد عن الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

تأكد غياب الثنائي طارق حامد وعمر السعيد عن الزمالك في مواجهة المصري المقبلة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف.

وحصل الثنائي على إنذر لكل منهما في مباراة الجونة في الجولة 13 في الدوري المصري ليتأكد غيابهما على المباراة المقبلة.

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وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الإنذار الذي تلقاه طارق حامد أمام الجونة هو الثالث، ونفس الأمر بالنسبة لعمر السعيد، وهو ما يعني إيقاف مباراة واحدة لكل لاعب.

ويخوض الزمالك مواجهته المقبلة في أمام المصري يوم 20 يناير المقبل في الجولة 14 في المسابقة التي يتصدرها الأهلي.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز على الجونة في ملعب الأخير بهدفين نظيفين لينفرد بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.