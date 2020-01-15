صورة.. مدرب طنطا يواصل مواقفه الرائعة بهدية تذكارية لفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمد حسام الدين:

أهدى أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا تمثال يجسد رأس توت عنخ أمون لنظيره في الأهلي، السويسري رينيه فايلر قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

واعتاد المزين على تقديم الهدايا لكل مدرب منافس قبل مبارياته، وسبق أن منح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تمثال فرعوني أيضًا.

ويعد توت عنخ أمون أحد أشهر ملوك الدولة المصرية القديمة بسبب القيمة التاريخية لمقبرته التي أبهرت العالم بعدما اكتشفت كاملة دون أن تصل إليها يد لصوص المقابر على مر التاريخ.

ودخل الأهلي مباراة طنطا على جدول ترتيب ادلوري الممتاز بـ30 نقطة من 10 مباريات للفريق، أما طنطا فيحتل المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.