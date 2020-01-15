في ليلة تألق كهربا.. قطار الأهلي يكتسح طنطا بخماسية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اكتسح الأهلي نظيره طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.

الأهلي تقدم سريعًا في الدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء سددها حسين الشحات على مرتين بعد تصدى علي فرج حارس طنطا للكرة الأولى قبل أن يُسجل محمود عبد المنعم "كهربا"، البديل الهدف لاثاني في الدقيقة 79 ثم سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 84 قبل أن يصنع كهربا هدفًا لمروان محسن في الدقيقة 81 ثم يختتم هو المباراة بهدف ثاني له وخامس لفريقه في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز واصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد طنطا عند النقطة 10 في المركز الـ 17.

وإليكم ملخصًا بأحداث المباراة:

بداية سريعة للمباراة؛ حيث تصدى علي فرج حارس مرمى طنطا لتصويبة حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء لتخرج كركنية نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ليحولها أحمد الشيخ برأسه بجوار قائم طنطا.

الدقيقة 10 حصل الأهلي على ركلة جزاء إثر عرقلة أحمد الشيخ ليسددها حسين الشحات ولكن تصدى لها علي فرج قبل أن يستغل الشحات سقوط الكرة من يده ويسجل الهدف الأول لفريقه.

مرور 30 دقيقة ولازال الأهلي متقدمًا بهدف نظيف سجله حسين الشحات من متابعة لركلة الجزاء التي تصدى لها علي فرج حارس طنطا منه وسيط سيطرة من قبل لاعبي الأهلي على الكرة.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال التعادل السلبي مستمرًا مع سيطرة للاعبي الأهلي على مجريات الشوط.

الحكم احتسب دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع.

الدقيقة الأخيرة شهدت إنقاذ علي فرج لتصويبة خطرة من قفشة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها أيمن أشرف ليتصدى لها علي فرج قبل أن يسددها أجايي خارج المرمى.

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وتعرض محمود متولي لإصابة قوية في الركبة مع بداية الشوط الثاني، لتتوقف المباراة لعلاجه، قبل أن يعود لملعب المباراة.

وأجرى فايلر أول تبديل للأهلي بنزول محمود كهربا بدلا من مجدي أفشة.

وسجل كهربا هدفا في الدقيقة 61، ولكن الحكم احتسب الكرة لمسة يد ضد أجايي الذي مهد الكرة لكهربا.

وسقط متولي مجددًا لمعاناته من نفس الإصابة، ليخرج ويحل بدلا منه أحمد فتحي بديلاً.

ولعب علي معلول كرة عرضية في الدقيقة 69، كادت تسقط في المرمى، لولا يقظة علي فرج، الذي أبعد الكرة، لتعود لاحمد الشيخ داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن تدخل دفاع طنطا مجددًا ليبعد الكرة على خط المرمى، ويحافظ على فارق الهدف الوحيد.

وفي الدقيقة 74، انطلق محمد هاني ولعب كرة عرضية، حولها رامي ربيعه رأسية أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 79، استغل كهربا كرة ارتدت من الحارس على فرج، ليتسلم الكرة ويضعها في الشباك مسجلا أول أهدافه مع الاهلي.

بعدها بدقيقة وحيدة، انطلق معلول من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية، تابعها أحمد الشيخ في المرمى مضيفا الهدف الثالث.

أجرى بعدها فايلر تبديلا أخيرًا بنزول مروان محسن بدلا من أجايي في الدقيقة 82.

الأهلي سجل هدفين في دقيقتين متتالتين؛ حيث صنع محمود عبد المنعم "كهربا"، هدفًا لمروان محسن في الدقيقة 89 لترتفع النتيجة لرباعية نظيفة قبل أن يختتم كهربا الخماسية.

انتهاء المباراة بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.