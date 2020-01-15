عبد الحفيظ: كنت اشعر بالقلق من مواجهة طنطا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الكرة بالنادي الأهلي، إنه كان يشعر بالقلق من مواجهة طنطا اليوم في الدوري الممتاز.
وكان الأهلي حقق فوز كبير على طنطا اليوم الاربعاء بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة عشر، ببطولة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات عقب اللقاء
وتابع "الجميع غير راض عن الأداء في مباراة بلاتينيوم، والروح لم تغيب عن اللاعبين ، ولكن كان هناك حالة عدمتوفيق".
وأوضح "مباراة المقاولون المقبلة في الدوري صعبة، خصة وإنهم يقدمون اداء ومموسم استثنائي، وستكون أستعداد قوي قبل مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال افريقيا، خاصة وان الفريق التونسي يلعب بنفس القوة".
وواصل " رسالتي لجماهير الأهلي أنه لا داع للتعجل وعدم المبالغة في الفرحة أو الحزن، لأن الأهم هي الخواتيم لأنها ستحسم الدوري أو أفريقيا، ولم نحقق بعد أي نتيحة ملموسة فإننا نحترم منافسينا بكل البطولات".
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