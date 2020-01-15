إصابة ثنائي الأهلي أمام طنطا

تعرض ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للإصابة في مباراة طنطا، التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشعر محمود متولي مدافع الأهلي بآلام في السمانة، خلال مشاركته مع فريقه أمام طنطا، والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

كما اشتكى محمد مجدي أفشة من آلام في الركبة بعد مشاركته أمام طنطا.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة محققا العلامة الكاملة في 11 لقاء ورقما قياسيا جديدا، بينما تجمد طنطا عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.