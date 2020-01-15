عبد الحفيظ: نضع اللمسات الأخيرة لصفقة الأهلي الثانية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الكرة بالنادي الأهلي، موقف صفقة الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عقب مباراة الأهلي وطنطا أن الأهلي اقترب من حسم ثاني الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع كهربا، وإنها في المراحل

الأخيرة قبل الإعلان عنها.

يذكر أن الأهلي كان يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية، وتتردد الأنباء عن وجود مفاوضات مكثفة مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي