كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الكرة بالنادي الأهلي، موقف صفقة الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات عقب مباراة الأهلي وطنطا أن الأهلي اقترب من حسم ثاني الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع كهربا، وإنها في المراحلالأخيرة قبل الإعلان عنها.
يذكر أن الأهلي كان يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية، وتتردد الأنباء عن وجود مفاوضات مكثفة مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: نضع اللمسات الأخيرة لصفقة الأهلي الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.