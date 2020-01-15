سامي قمصان: كهربا من مكاسب مباراة طنطا .. ولقاء المقاولون «صعب»

أعرب سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بالأهلي عن رضاه، بأداء الفريق أمام طنطا في لقاء الجولة 13 بالدوري والذي انتهى لصالح الأحمر بخماسية نظيفة.

وقال قمصان في تصريحاته عقب اللقاء « الأداء مرضي والنتيجة طيبة إصابة محمود متولي كدمة في الركبة فقط وجميع

اللاعبين لديهم هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات والكل يؤدي بشكل رائع لتحقيق الانتصارات وتعزيز الصدارة».وواصل «تسجيل كهربا ومروان والشحات والشيخ أمر مهم ويعطيهم الثقة، الشيخ عمل جهد كبير ومن مكاسب المباراة، أما مباراة المقاولون العرب القادمة بالدوري صعبة لأن عماد النحاس مدرب مميز ويحتل المركز الثاني، أما نحن فنسير خطوة بخطوة ونستعد دون راحة الوقت».واختتم « مازال مبكراً الحديث عن لقاء النجم الساحلي ولكن الجميع يقدر المسؤولية لا يجب المبالغة في الحزن بعد التعادل مع بلاتينيوم ومباراة النجم الساحلي ستحدد مسارنا النتائج جيدة والتراجع في مباراة ليس نهاية العالم ».