رسميًا.. فلانويفا ينضم إلى الفيحاء قادمًا من الاتحاد

أعلن نادي الفيحاء مساء اليوم الأربعاء، ضم اللاعب التشيلي كارلوس فلانويفا إلي صفوف الفريق، معارًا من الاتحاد السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الفيحاء عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتاعي "تويتر" اليوم، أن اللاعب قد إنضم إلي صفوف الفريق علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع

أفضلية التجديد للاعب لموسم إضافي أخر.

ويحظى التشيلي فلانويفا صاحب الـ33 عاما بمسيرة كروية رائعة، حيث لععب من قبل ضمن صفوف فريق بلاكبيرن الإنجليزي، وبعدها في نادي الشباب الإماراتي، وأخيرا في الاتحاد السعودي.