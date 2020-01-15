نجح محمود عبد المنعم «كهربا»، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، في تسجيل ثنائية أمام طنطا خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري، وانتهى لصالح الأحمر بخماسية نظيفة.
«كهربا» الذي انتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، سجل الظهور الأول أمام إف سي مصر في لقاء الجولة الماضية بالدوري، بعد أزمة قصيرة دارت بين الأهلي واتحاد الكرة حول قيد اللاعب في القائمة
وتعول جماهير الأهلي كثيراً على اللاعب الدولي في تقديم أداء مميز مع الفريق بعد الجدل الذي دار حول الصفقة مع الغريم التقليدي الزمالك، حول قانونية الانتقال.
هدف كهربا الأول مع الأهلي ..
أهداف لقاء الأهلي وطنطا وثنائية «كهربا» ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. كهربا يبدع مع الأهلي أمام طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.