شاهد .. كهربا يبدع مع الأهلي أمام طنطا

نجح محمود عبد المنعم «كهربا»، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، في تسجيل ثنائية أمام طنطا خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري، وانتهى لصالح الأحمر بخماسية نظيفة.

«كهربا» الذي انتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، سجل الظهور الأول أمام إف سي مصر في لقاء الجولة الماضية بالدوري، بعد أزمة قصيرة دارت بين الأهلي واتحاد الكرة حول قيد اللاعب في القائمة

المحلية، قبل أن تتعامل إدارة الأحمر مع الأمر وتنجح في قيد اللاعب، ثم شارك بعدها في لقاء بلاتنيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، ليسجل الظهور الثالث أمام طنطا، وينجح في زيارة الشباك للمرة الأولى مع الأهلي، ولم يشارك اللاعب أساسياً منذ بداية اللقاء في أي من المباريات الثلاثة.وتعول جماهير الأهلي كثيراً على اللاعب الدولي في تقديم أداء مميز مع الفريق بعد الجدل الذي دار حول الصفقة مع الغريم التقليدي الزمالك، حول قانونية الانتقال.

هدف كهربا الأول مع الأهلي ..





أهداف لقاء الأهلي وطنطا وثنائية «كهربا» ..

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