محمد طلعت ينتقل إلى سموحة

نجح فريق سموحة برئاسة فرج عامر، في التعاقد مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب لمدة 3 سنوات مقابل 3 مليون جنيه خلال الانتقالات الشتويه الحالية . ووقع محمد طلعت لسموحة فى حضور فرج عامر، وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى و سمير الحاوي وسمير صلاح وكلاء اللاعب، بمقر النادى منذ قليل. و سمير الحاوي وسمير صلاح وكلاء اللاعب، بمقر النادى منذ قليل. وانتظم في تدريبات سموحة أستعدادا لمباراة الاسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، و المقرر يوم السبت المقبل على ستاد الاسكندرية.

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