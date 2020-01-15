واصل فريق سموحة للسلة تدعيم صفوف المنتخبات الوطنية كدور أساسي للنادي الأزرق، استمرارًا للتألق الذي يشهده النادي في كرة السلة. ووقع إختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر للأنسات تحت 17 سنة على 8 نجمات من صفوف فريق سلة سموحة تحت 16 سنة للإنضمام إلي تدريبات المنتخب في الفترة من 16 وحتي 18 يناير بنادي سبورتنج إستعدادا للإختيار اللاعبات المشاركات في بطولة العالم للناشئات تحت 17 سنة موسم 2020. بطولة العالم للناشئات تحت 17 سنة موسم 2020. وضمت قائمة الشرف النجمات ملك عبد القادر وأيتن إيهاب ومريم أحمد عبد المنعم وجودي وائل ووهناء حسن وفريدة طارق ونور المهدي وكنزي عصام. يذكر أن فريق سموحة تحت 16 سنة هو بطل المنطقة وذلك بعد تغلبه علي نظيره سبورتنج في إطار مباريات دوري منطقة الإسكندرية لتحديد البطل (اللقاء الرابع) لتصبح النتيجة 3/1 لصالح سموحة ويتوج باللقب الغالي. مباريات دوري منطقة الإسكندرية لتحديد البطل (اللقاء الرابع) لتصبح النتيجة 3/1 لصالح سموحة ويتوج باللقب الغالي. ويقوده جهاز فني يضم : كريم فوزي مدرب ولؤي باسم مساعد مدرب وعفاف عبد اللطيف إداري والدكتور محمد طه طبيب ونعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف حسني محمد محمود المدير الفني لقطاع الناشئات وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة وعماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجمات سلة سموحة يواصلن غزو المنتخبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.