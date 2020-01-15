عارف العواني: عقد السوبر المصري في الإمارات بين اتحاد الكرة ومجلس أبو ظبي فقط

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، شكره وتقديره للدكنور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لما بذله من جهد مخلص من أجل إتمام التعاقد على مباراة السوبر المصري في الإمارات بين الاتحاد المصري ومجلس أبوظبي

الرياضي.

وقال العواني في تصريحات صحفية : "عقد مباراة السوبر المصري في الإمارات ثنائي الأطراف بين مجلس أبو ظبي الرياضي واتحاد الكرة المصري بدون تدخل أي طرف آخر".

وأضاف: "سنقدم مباراة تليق بإسم قطبي الكرة المصرية وأحد أهم أندية أفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون احتفال أكثر من ممتاز يعبر عن العلاقات المتينة بين الشعبين المصري والإماراتي والتوافق الدائم بين قيادات البلدين الشقيقين".

ويواجه الأهلي بطل الدوري نظيره الزمالك بطل الكأس يوم 20 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.