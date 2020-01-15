أهداف مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

تغلب الأهلي على ضيفه طنطا في إطار الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاربعاء 15-1-2020، على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ليواصل الفريق الأحمر الابتعاد في صدارة جدول الترتيب عن أقرب منافسيه “المقاولون العرب”.

ورفع الأهلي رصيد نقاطه بعد هذا الفوز إلى 33 نقطة و33 هدفًا من 11 مباراة (العلامة الكاملة)، بفارق 4 نقاط واضحة عن المقاولون العرب الذي لعب 13 مباراة.

واكتفى الأهلي بهدف يتيم من الشوط الأول حمل إمضاء “حسين الشحات” بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه في الدقيقة 11، علمًا بأن أحمد الشيخ هو الذي تحصل على ركلة الجزاء.

وفي الشوط الثاني بعد نزول محمود كهربا بدلاً من محمد مجدي “أفشة” في الدقيقة 60، تحولت المباراة إلى مهرجان أهداف، شهدت تسجيل كهربا لأولى أهدافه بالقميص الأحمر بعد انضمامه في الميركاتو الشتوي 2020 من ديسبورتيفو آفيش.

وأحرز محمود كهربا هدفه الأول والثاني للأهلي في هذه المباراة عند الدقيقة 79 من مُتابعة ناجحة لتسديدة حسين الشحات التي سقطت من يد حارس مرمى طنطا علي فرج داخل منطقة الستة ياردات.

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وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 بعد استغلاله لتمريرة رائعة من الظهير الأيسر التونسي “علي معلول”.

وفي الدقيقة 82 شارك مروان محسن بدلاً من جونيور أجايي، وبعد ست دقائق فقط نجح مروان في إحراز الهدف الرابع للأهلي.

وقبل دقيقة واحدة من صافرة النهاية، وعند الدقيقة 91 سجل محمود كهربا الهدف الخامس بتصويبة أرضية ذكية من داخل منطقة الجزاء ذهبت صعبة على يمين حارس المرمى.