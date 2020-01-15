الأهلي يصعق طنطا بخماسية نظيفة في ليلة تألق كهربا

حافظ النادي الأهلي على انطلاقته المذهلة ببطولة الدوري المصري، بعدما حقق انتصاره الحادي عشر على التوالي، عقب فوزه السهل 5 / صفر على ضيفه طنطا اليوم الأربعاء 15-1-2020 في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

وعزز الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 41 لقباً، تربعه على صدارة المسابقة، التي توج بها في المواسم الأربعة الأخيرة، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

في المقابل، تجمد رصيد طنطا، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وانتصار وحيد عند عشر نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

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وافتتح حسين الشحات التسجيل للأهلي في الدقيقة 11 بعدما تابع ركلة الجزاء التي نفذها وتصدى لها علي فرج، حارس مرمى طنطا، قبل أن يضيف (البديل) محمود عبدالمنعم (كهربا) الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليفتتح باكورة أهدافه مع الفريق الأحمر الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من أفيس البرتغالي.

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واستغل أحمد الشيخ حالة الانهيار التي عانى منها طنطا، ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81، ثم عزز (البديل) مروان محسن النتيجة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 89.

وعاد كهربا لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الخامس للأهلي وهدفه الشخصي الثاني، ليبرهن لاعب الزمالك السابق عن انسجامه السريع مع فريقه الجديد واستعادته للكثير من خطورته المعهودة.

يذكر أن نادي طنطا لم يسبق له الفوز على الأهلي في أي مباراة رسمية، وكانت أبرز نتائجه، تعادل إيجابي في موسم 2016-2017.