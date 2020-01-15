أهداف مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي في البطولة العربية

حقق فريق أولمبيك آسغي المغربي تعادلالً ثميناً امام مضيفه اتحاد جدة بهدف مقابل هدف، مساء اليوم الاربعاء 15-1-2020 على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال “البطولة العربية”.

وعلى ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية، باغت أيوب الكعداوي بالتسجيل لمصلحة أسفي في الدقيقة 28، غير أن عبدالإله المالكي أحرز هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 46.

وبات يكفي أسفي التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه الشهر المقبل لبلوغ المربع الذهبي للبطولة، فيما أصبح يتعين على اتحاد جدة الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1-1.

وتأهل اتحاد جدة إلى هذا الدور بفضل تفوقه في دور الستة عشر على نادي الوصل الإماراتي، أما أولمبيك آسفي فعبر نادي الترجي الرياضي التونسي لحساب الدور ذاته بركلات الترجيح.

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إليكم اهداف مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي اليوم

الهدف الاول لأولمبيك آسفي 1-0

هدف التعادل للاتحاد 1-1