محمود كهربا يفتتح أهدافه مع الأهلي بثنائية أمام طنطا

سجل المهاجم الدولي المصري “محمود كهربا” أول أهدافه مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاربعاء 15-1-2020، خلال مباراة الجولة الـ 13 من المسابقة أمام طنطا.

وشارك محمود كهربا كبديل في الدقيقة 60 بدلاً من صاحب الأداء المتراجع في آخر مباراتين “محمد مجدي أفشة”، وبعد 19 دقيقة فقط استطاع كهربا تسجيل هدفه الأول بقميص الأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل كهربا الهدف الثاني.

وجاء هدف محمود كهربا الأول أمام طنطا من مُتابعة ممتازة لتصويبة حسين الشحات التي أبعدها حارس المرمى داخل منطقة الستة ياردات.

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أما الهدف الثاني لكهربا، والخامس في المباراة للأهلي، فقد جاء من تصويبة ذكية لكهربا بالقدم اليمنى على يمين حارس المرمى.

وكان محمود كهربا قد عاد إلى مصر في بداية سوق الانتقالات الشتوية 2020 بعدما فسخ عقده مع ديسبورتيفو آفيش البرتغالي في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

ووقع اللاعب على عقد مدته أربعة أعوام ونصف مع الأهلي، في صدمة غير متوقعة لجمهور الزمالك الذي عَول الكثير على المستشار “مرتضى منصور” لإيقاف هذه الصفقة.