تبرئة رئيس ميلان من تهمة الرشوى المزعومة للوزير الجزائري

برأت محكمة إستئناف إيطالية ساحة باولو سكاروني، الرئيس السابق لشركة الطاقة الإيطالية “إيني”، الرئيس الحالي لنادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء في قضية فساد في الجزائر. وتم محاكمة سكاروني وغيره من المدعي عليهم على صلة بتقديم رشوة بقيمة 197 مليون يورو (220 مليون دولار) لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل للحصول على عقود تقدر بثمانية مليارات يورو. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن محكمة إستئناف في ميلانو برأت ساحة سكاروني من الإتهامات وأيدت حكم أول درجة صدر في سبتمبر .2018 وأكد القضاة أيضاً البراءة لمدير آخر لشركة “إيني” والشركة نفسها، وأسقطت إدانات لشركة “سايبم” التابعة سابقاً لإيني، وثلاثة من مديريها السابقين وثلاثة مسؤولين جزائريين. منافسة لندنية على توقيع لاعب ميلان “فرانك كيسييه” رسميًا | ميلان يضيف صفقة اسكندنافية لخط دفاعه

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