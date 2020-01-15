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أهداف مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري

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محمود ماهر 0 تبليغ

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رد الزمالك اعتباره من الجونة بهزيمته مساء اليوم الاربعاء 15-1-2020 على ملعبه ووسط أنصاره، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الممتاز، بهدفين دون رد، سجلهما محمود شيكابالا ومحمد أوناجم.

تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 15 بتصويبة رائعة من العائد للتشكيل الأساسي بعد غياب ليس بالقصير “محمود شيكابالا”.

وتسلم محمود شيكابالا تمريرة طولية رائعة من المدافع محمد عبد الغني في مساحة على الرواق الأيمن لمنطقة جزاء الجونة.

وخدع شيكابالا مدافع الأهلي السابق محمد نجيب ومن وضع الحركة أطلق تصويبة قوية في ارتفاع قاتل ذهبت على أقصى يسار حارس المرمى.

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ومع مطلع الشوط الثاني نجح الزمالك في إضافة الهدف الثاني عن طريق النجم المغربي محمد أوناجم من تسديدة أرضية بالقدم اليمنى بعد تلقيه تمريرة في العمق الدفاعي من يوسف أوباما، ووسط حراسة ثلاثة لاعبين من الجونة سدد أوناجم كرة ذكية على يمين الحارس “الغرباوي”.

وضاعت فرصة تقليص الفارق على الجونة قبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريبًا، عندما تصدت العارضة لرأسية قوية من اللاعب البديل “إسلام محارب”.

كما قدم الحارس محمد أبو جبل مستوى مذهل على مدار الـ 90 دقيقة، سواء في إبعاد التصويبات بعيدة المدى أو القريبة.

شاهد أهداف الزمالك أمام الجونة

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