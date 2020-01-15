إيقاف "فالفيردي" مباراة واحدة بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد

عوقب فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بالإيقاف مباراة واحدة بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم يوم الأحد الماضي بسبب خطأ حاسم ساعد ناديه على التتويج باللقب.



وأسقط لاعب أوروغواي البالغ عمره 21 عاماً منافسه ألفارو موراتا المنفرد بالمرمى قرب نهاية الوقت الإضافي في نهائي كأس السوبر بعدما ارتكب خطأ عنيفا باستخدام القدمين معاً.



وانتهت المباراة دون أهداف قبل أن يفوز ريال 4-1 بركلات الترجيح ليحرز اللقب بينما وصف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو هذه اللقطة "بأنها أهم لحظة في المباراة".



وقال تقرير الحكم إن فالفيردي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب منع فرصة واضحة للتسجيل بينما قال الاتحاد الإسباني إن اللاعب سيعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.



وسيغيب فالفيردي، الذي يعد أحد أفضل لاعبي ريال هذا الموسم، عن مواجهة إشبيلية صاحب المركز الرابع يوم السبت المقبل.



وسيعود فالفيردي إلى ريال في مواجهة بلد الوليد في الجولة التالية وسيكون بوسعه أيضاً اللعب ضد أتلتيكو في مباراة قمة جديدة في أول شباط/فبراير.

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