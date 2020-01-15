رياضة | الراحة ممنوعة في الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الراحة ممنوعة في الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على طنطا بخمسة أهداف دون رد.

وحقق الأهلي الفوز على طنطا مساء اليوم بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته غدًا الخميس في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم بالفوز في 11 مباراة متتالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.