رياضة | كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية المقرر إقامتها غدا الخميس.

وقرر الجهاز الفني استئناف الفريق تدريباته الجماعية يوم الجمعة المقبل على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره المصري في بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

وجاء قرار كارتيرون بمنح اللاعبين راحة من مران الغد، بسبب عدم تعرضهم للإجهاد بعد السفر إلى الجونة والعودة مرة آخرى خلال ٤٨ ساعة.

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجونة، حيث سجل الهدفين محمود عبد الرازق شيكابالا، والمغربي محمد اوناجم.