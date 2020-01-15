رياضة | بعد الفوز على طنطا.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على طنطا.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، فوزًا ساحقًا على نظيره طنطا، بخماسية دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الأهلي، حسين الشحات في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما ارتدت كرة من الحارس علي فرج عقب تصديه لركلة جزاء، ليسددها الشحات داخل الشباك الخالية، ثم كهربا في الدقيقة 79، وأحمد الشيخ في الدقيقة 81، ومروان محسن في الدقيقة 89، وكهرباء يعود بالهدف الخامس في الدقيقة 91.

وبتلك النتيجة عزز النادي الأهلي صدارته لجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وظل طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على طنطا من خلال التقرير الآتي:-

يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب، يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.