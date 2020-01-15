رياضة | عاجل - أول تعليق من فايلر عقب اكتساح الأهلي لطنطا بخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من فايلر عقب اكتساح الأهلي لطنطا بخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته عقب الفوز على طنطا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد للغاية بالفوز الذي تحقق وراض عن الأداء والنتيجة التي حققها الأهلي اليوم".

وأضاف :" النتيجة ساعدت فيها واللاعبين تسجيل هدف مبكر وكذلك استمرار الضغط على المرمى المنافس ومنها إضاعة فرص ومنها سجل الاعبين بقية الخماسية".

وتابع :"محمود متولي دائما ما يشارك في أكثر من مركز مثل وسط الارتكاز والمساك وليس مكان غريب عليه".

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وأشار :" راض على أداء اللاعب بشكل جيد في الارتكاز وإصابته ليس كبيرة ولكنه تعرض لمجرد إجهاد عضلي وسيتم فحصه لتحديد حجم الإصابة".

وأكمل :" معظم اللاعبين يعانون إرهاق وإجهاد عضلي بسبب طول الرحلة الإفريقية التي عاد اللاعبون منها مؤخرا ".

وأتم حديثه :"الاختلاف في الأداء محلي وأفريقيا يعود لقوة دوري الأبطال ومن الطبيعي أن يختلف مستوى الفريق وأداءه نسبيا بقوة المنافسين بخلاف درجات الحرارة والانتقالات وهو ما يزيد من صعوبات الفريق في إفريقيا".

