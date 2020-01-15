رياضة | عاجل - مدرب الأهلي يتحدث عن خماسية طنطا.. ويكشف حجم إصابة متولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مدرب الأهلي يتحدث عن خماسية طنطا.. ويكشف حجم إصابة متولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز المارد لأحمر على طنطا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"مبروك لجمهور الأهلي النتيجة الكبيرة والأداء المرضي ونتمنى الاستمرارية".

وأشار :"أعتقد بأن إصابة محمود متولي عبارة عن كدمة في الركبة ونتمنى له السلامة".

وزاد :"التغييرات في الشوط الثاني تؤكد بأن الجميع لديه حالة تركيز كبيرة ورغبة في إثبات ذاته".

وأوضح :"كهربا بداية رائعة له وهو من أهم مكاسب المباراة بجانب مروان محسن وأحمد فتحي الذي شارك في وسط الملعب".

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وأردف :"إحراز الأهداف يمنح اللاعبين ثقة ولا ننسى أن أحمد الشيخ قدم مستوى مميز صنع ركلة جزاء وأحرز هدف وهو واحدًا من مكاسب المباراة".

وتابع :"أغلقنا صفحة مباراة اليوم وعلينا التركيز في المباراة المقبلة".

وأشار :"مواجهة المقاولون ستكون هامة للغاية لأنه فريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم بقيادة الكابتن عماد النحاس، وسنبدأ في الإعداد لها غدًا".

وعن مباراة النجم الساحلي قال :"اللاعبون يقدرون المسئولية وقادرون على العودة مجددًا وتصدر مجموعته".