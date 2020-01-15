رياضة | عاجل - مدرب الأهلي يتحدث عن خماسية طنطا.. ويكشف حجم إصابة متولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مدرب الأهلي يتحدث عن خماسية طنطا.. ويكشف حجم إصابة متولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف عقب نهاية اللقاء :"مبروك لجمهور الأهلي النتيجة الكبيرة والأداء المرضي ونتمنى الاستمرارية".
وأشار :"أعتقد بأن إصابة محمود متولي عبارة عن كدمة في الركبة ونتمنى له السلامة".
وزاد :"التغييرات في الشوط الثاني تؤكد بأن الجميع لديه حالة تركيز كبيرة ورغبة في إثبات ذاته".
وأوضح :"كهربا بداية رائعة له وهو من أهم مكاسب المباراة بجانب مروان محسن وأحمد فتحي الذي شارك في وسط الملعب".
وأردف :"إحراز الأهداف يمنح اللاعبين ثقة ولا ننسى أن أحمد الشيخ قدم مستوى مميز صنع ركلة جزاء وأحرز هدف وهو واحدًا من مكاسب المباراة".
وتابع :"أغلقنا صفحة مباراة اليوم وعلينا التركيز في المباراة المقبلة".
وأشار :"مواجهة المقاولون ستكون هامة للغاية لأنه فريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم بقيادة الكابتن عماد النحاس، وسنبدأ في الإعداد لها غدًا".
وعن مباراة النجم الساحلي قال :"اللاعبون يقدرون المسئولية وقادرون على العودة مجددًا وتصدر مجموعته".