رياضة | ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي على طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي على طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب النادي الأهلي منذ قليل على ضيفه طنطا بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح النجم حسين الشحات مهرجان الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 11 تصدى لها حارس طنطا على فرج لتعود للشحات مرة أخرى ويودعها في المرمى.

وأضاف النجم محمود عبد المنعم كهربا ثاني الأهداف في الدقيقة 79 وأتبعه أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الرابع في الدقيقة 89، واختتم كهربا أهداف المباراة في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، يعزز الأهلي صدراته بوصوله للنقطة 33 من 11 مباراة محققاً العلامة الكاملة دون تعادل أو هزيمة.

وفي إطار نفس الجولة، فاز الزمالك على مضيفه الجونة بهدفين نظيفين لشيكابالا ومحمد أوناجم.

وكان المقاولون العرب قد فاز على نادي مصر بثلاثية مقابل هدف، وتغلب الإسماعيلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف.

وتعادل مصر المقاصة مع إنبي 1-1 وهي نفس نتيجة وادي دجلة مع الإنتاج الحربي، فيما إنتهى لقاء حرس الحدود مع سموحة دون أهداف.

وتختتم الجولة غداً الخميس بلقائي المصري وأسوان، ولقاء مثير بين الإتحاد السكندري وبيراميدز.

وبذلك يصبح ترتيب الدوري المصري حتى الآن كما يلي.

1- الأهلي 33 نقطة من 11 مباراة

2- المقاولون العرب 29 نقطة من 13 مباراة

3- الزمالك 24 نقطة من 12 مباراة

4- الإتحاد السكندري 21 نقطة من 12 مباراة.

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5- بيراميدز 19 نقطة من 12 مباراة.

6- حرس الحدود 18 نقطة من 13 مباراة

7- سموحة 18 نقطة من 13 مباراة.

8- الإنتاج الحربي 18 نقطة من 13 مباراة.

9- إنبي 17 نقطة من 13 مباراة

10- الإسماعيلي 17 نقطة من 13 مباراة.

11- المصري 15 نقطة من 11 مباراة.

12- الجونة 12 نقطة من 13 مباراة.

13- مصر المقاصة 11 نقطة من 13 مباراة.

14- طلائع الجيش 11 نقطة من 13 مباراة.

15- نادي مصر 11 نقطة من 13 مباراة.

16- طنطا 10 نقاط من 13 مباراة.

17- وادي دجلة 10 نقاط من 13 مباراة.

18- أسوان 8 نقاط من 12 مباراة.