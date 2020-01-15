رياضة | هل يرحل ثلاثى بنى سويف في ميركاتو المظاليم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل ثلاثى بنى سويف في ميركاتو المظاليم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ إنطلاق فترة الإنتقالات الشوية، مطلع يناير، الحالي، دعّم فريق بني سويف، صفوفه، بالعاقد مع الثلاثي، أحمد العباسي مدافع بيلا، ومحمد أشرف مهاجم الترسانة، ومحمود عبد العاطى مهاجم الرجاء .

تعاقدات بني سويف، فحت باب التساؤل، عن مدى إمكانية رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الفريق، سواء عن طريق الإعارة، أو الرحيل النهائي، قبل غلق باب القيد الشتوي.

وجاء ضم بنى سويف اللاعب، أحمدالعباسي مدافع بيلا رغم وجود أكثر من لاعب بمركز قلب الدفاع مثل أحمد الامور، ومحروس محمود، وبلال سالم، بجانب مصطفى صلاح الصفتى الذى يشارك بمركزى الدفاع والظهير الأيسر .

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فيما ضم الفريق السويفى المهاجمين محمد أشرف ومحمود عبد العاطى فى ظل تواجد كريم اشرف مهاجم الفريق وهدّافه بالموسم الماضى برصيد ١١ هدف، ومحمد على صادق، والذى أحرز ما يقرب من ٧ أهداف بالموسم الماضى وطه نادى ومصطفى صلاح " بلية ".

وعلم "الخليج 365 الرياضى" بفتح باب الرحيل أمام الثلاثى محمد على صادق، وطه نادي، مهاجمى الفريق ومصطفى الصفتى قبل انتهاء فترة القيد الشتوية، وفي المقابل، أبدى اللاعبين تمسكهم بالتواجد ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الحالى أو الرحيل بشكل نهائى دون مقابل، رافضين خروجهم كإعارة .

وأنهى بنى سويف الرياضى الدور الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بمركز الوصافة، خلف البنك الأهلى متصدر القمة بفارق نقطة وحيدة ، وحملت ارقام بنى سويف خلال الدور الاول العديد من الظواهر الهامة فنيا للفريق الطامح فى تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز .

ويضم الجهاز الفني لبني سويف، كلاً من، حسن موسي، مديرا فنيا، وأبو المجد مصطفى، مدربا عاما، وأسامة عبد العزيز مدرب، وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد صلاح، ومحمد أبو السعود، إدرايان، وأحمد سعودي، ووائل محمد ، للجهاز الطبي .