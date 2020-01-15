رياضة | الأهلي يُمطر شباك طنطا بخماسية ويواصل التحليق بعيدًا بصدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُمطر شباك طنطا بخماسية ويواصل التحليق بعيدًا بصدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الأهلي ضيفه طنطا بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي له في بطولة الدوري تحت قيادة رينيه فايلر هذا الموسم مبتعدًا في صدارة الترتيب.

وسجل أهداف الأهلي كلًا من حسين الشحات ومحمود "كهربا" "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن في الدقائق 11، 79، 81، 89، 91.

الشوط الأول

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه بالنظر للمباراة الأخيرة أمام بلاتينيوم بطل الزيمبابوي، حيث شارك ياسر إبراهيم في قلب الدفاع بدلًا من أيمن أشرف، كما عاد محمد هاني لمركز الظهير الأيمن، ودفع المدرب السويسري بمحمود متولي في مركز خط الوسط بجوار عمرو السولية لتعويض غياب "الموقوف" أليو ديانج، كما عاد حسين الشحات بعد تعافيه من الإصابة وأشرك أحمد الشيخ في مركز الجناح الأيسر، فيما تولى جونيور أجاي خط الهجوم بدلًا من مروان محسن الذي سجل 3 أهداف في أخر مباراتين له بقميص المارد الأحمر.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الأهلي، حيث انطلق حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الجهة اليمنى ورواغ مدافع طنطا وسدد الكرة كرة قوية تصدى لها علي فرج حارس طنطا ببراعة.

ونفذ علي معلول في الدقيقة الرابعة ركلة ركنية من الجهة اليمنى على رأس أحمد الشيخ الذي كان قريبًا من مرمى أبناء السيد البدوي لكن رأسيته ضلت الطريق وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر في اللقاء.

وحصل أحمد سالم صافي على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى في الدقيقة السادسة لكن الكرة وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وتسلم أحمد الشيخ الكرة داخل منطقة الجزاء ليتعرض للدفع من محمد الشاذلي مدافع طنطا ليحتسبها محمود عاشور حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 10 لينفذها حسين الشحات ويتصدى لها الحارس علي فرج وترتد الكرة إلى الشحات مرة أخرى ويسددها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في المباراة مبكرًا.

بعد الهدف الأول للأهلي مرر عمرو السولية كرة طولية إلى جونيور الذي فضل التمرير لحسين الشحات بدلًا من التسديد باتجاه المرمى ويبعدها دفاع أبناء أيمن المزين عن منطقة الجزاء، ثم عرضية أخرى من علي معلول لكن الدفاع أبعدها مرة أخرى.

وفي الدقيقة 20 انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها أجاي برأسه خارج مرمى طنطا، ثم تمريرة عرضية أخرى من أحمد الشيخ من الجهة اليسرى لكنها لم تجد أحد.

وهدأ مستوى المباراة حتى الدقيقة 35 حيث مرر إيهاب سمير الكرة عرضية على رأس محمد ماجد "أونش" لكن كرته الرأسية وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي.

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وفي الدقيقة 43 أطلق أحمد الشناوي متوسط ميدان طنطا كرة قوية مرت فوق عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني تسلم أحمد سالم صافي لاعب فريق طنطا الكرة وانطلق بها داخل منطقة جزاء الأهلي لكنه سدد الكرة ضعيفة في أحضان الحارس محمد الشناوي.

في المقابل اعتمد فريق الأهلي على انطلاقات أحمد الشيخ وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة"، لكن دفاع الفريق الطنطاوي كان لها بالمرصاد وأبعد محاولات الثلاثي.

وفي الدقيقة 59 قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللجوء لدكة بدلاء فريقه بالدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من محمد مجدي "أفشة"، ثم يجري أيمن المزين تغييره الأول هو الأخر بإخراج محمد الشاذلي وإشراك هشام شعبان في محاولة من كلا المدربين لتنشيط الناحية الهجومية.

واضطر محمود متولي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 67 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله أحمد فتحي بديلًا له وينضم مدافع الفريق الأحمر لمستشفى إصابات الأهلي هذا الموسم.

ومع حلول الدقيقة 68 مرر علي معلول كرة عرضية داخل منطقة جزاء طنطا أبعدها علي فرج لتصل الكرة إلى أحمد الشيخ الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لكن محمد العشري مدافع طنطا أبعد الكرة من على خط مرمى أبناء السيد البدوي ومنقذًا فريقه من فرصة خطيرة في أخطر فرص الشوط الثاني.

وحاول أيمن المزين زيادة الفاعلية الهجومية لفريق طنطا حيث دفع بعبد الرحمن الدح بديلًا لأحمد الألفي مع حلول الدقيقة 73، لينطلق محمد هاني من الناحية اليمنى ويمرر كرة عرضية ليقابلها رامي ربيعة برأسه أعلى عارضة علي فرج حارس مرمى أبناء السيد البدوي.

وفي الدقيقة 79 أبعد علي فرج الكرة داخل منطقة جزاء فريقه لتصل إلى محمود كهربا الذي سددها سهلة داخل المرمى محرزًا الهدف الثاني للأهلي في اللقاء والأول له بقميص المارد الأحمر بعدما انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية.

بعد الهدف الثاني للأهلي مرر علي معلول الكرة إلى أحمد الشيخ داخل منقطة جزاء طنطا ليطلق الشيخ تسديدة قوية داخل مرمى الفريق الطنطاوي في الدقيقة 81 ومسجلًا الهدف الثالث للمارد الأحمر في اللقاء.

عقب الهدف الثالث للأهلي أجرى فايلر تغييره الأخير بإشراك مروان محسن بدلًأ من جونيور أجاي، كما دفع أيمن المزين المدير الفني لطنطا بماريو بيرنارد في التغيير الثالث لطنطا.

وفي الدقيقة 89 سجل مروان محسن الهدف الرابع للمارد الأحمر بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من محمود "كهربا" الذي عاد وسجل الهدف الخامس للأهلي والثاني له في اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف دون مقابل.