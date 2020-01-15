رياضة | 11 مباراة لمنتخب السويس في الدور الثاني من دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 مباراة لمنتخب السويس في الدور الثاني من دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، لخوض مباراة الترسانة، في إفتتاح منافسات الدور الثاني، للموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويتواجد فريق منتخب السويس في المركز الرابع، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، للقسم الثاني عقب ختام منافسات الدور الأول برصيد 17 نقطة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبيه 7 أهداف عن طريق على حسين 3 أهداف، وهدف لكل من حسن الشاذلي، وعبوده عبد الغفار، وأسامة مرعي، وخالد لطفي.

ويتولى تدريب فريق منتخب السويس، كلاص من، تامر مصطفى مدير فني، خلفاً لمحمد صلاح، ويعاونه، رضا فداوى مدرب عام، وهيثم عبده مدرب، وصبحى توفيق مدرب حراس مرمى، وفريد شوقي مدير إدارى وأحمد عمر إدارى وجمعه أنور طيب ومحمد شفيق ومحمد عبد الستار علاج طبيعي.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات منتخب السويس في الدور الثاني:

1- منتخب السويس مع الترسانة

2- كوكاكولا مع منتخب السويس

3- النصر مع منتخب السويس

4- منتخب السويس مع النجوم

5- المريخ مع منتخب السويس

6- منتخب السويس مع جمهورية شبين

7- الداخلية مع منتخب السويس

8- منتخب السويس مع سيراميكا كليوباترا

9- بتروجت مع منتخب السويس

10- منتخب السويس مع الزرقا

11- القناة مع منتخب السويس

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

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4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط