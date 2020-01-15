رياضة | رسميًا.. مدافع برشلونة ينتقل إلى شالكه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مدافع برشلونة ينتقل إلى شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي شالكه الألماني مع المدفع الفرنسي جان كلير توديبو قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء تعاقد النادي الألماني مع المدافع الفرنسي الشاب عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي وقعت عليه.

وانضم توديبو إلى نادي شالكه الألماني على سبيل الإعارة مقابل مليون ونصف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

ورحل توديبو عن برشلونة بعدما انتقل إليه في يناير الماضي دون أن يحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الكتالوني.