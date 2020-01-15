رياضة | فوز الجزيرة ومطروح والهلال في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الجزيرة ومطروح والهلال في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الجزيرة في مواصلة صدارتة للمجموعة الثانية عشر "ب" مجموعة مطروح بعد فوزة علي فريق الشرطة بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة التاسعة يرفع رصيدة للنقطة 17 ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة الرابعة في المركز الأخير بالمجموعة.

وفي ملعب إستاد الجامعة بالأسكندرية نجح نادي الهلال في الفوز علي شباب الضبعة 1/3 ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 16 والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة ويتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة الحادية عشر وهي الهزيمة الثانية للفريق علي التوالي بعد الهزيمة من شباب الحمام في الجولة الماضية.

وحقق فريق مطروح فوز مهم علي المصري السلومي بهدف نظيف ليرفع مطروح رصيدة للنقطة 14 ويتوقف رصيد المصري السلومي عند النقطة 14.

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وتختتم مباريات الجولة الجمعة بلقاء برج العرب صاحب ال8نقاط مع الحرية صاحب ال12 نقطة بملعب مركز شباب برج العرب.

ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب":

1- الجزيرة 17 نقطة

2- الهلال 16نقطة

3- مطروح 14نقطة

4-مصري السلوم 13نقطة

5- الحرية 12نقطة

6- شباب الضبعة 11نقطة

7- برج العرب 8نقاط

8- شباب الحمام 6نقاط

9- مطروح 4نقاط