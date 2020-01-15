رياضة | عاجل.. إصابة محمود متولي في مباراة الأهلي وطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة محمود متولي في مباراة الأهلي وطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام طنطا في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي.

واضطر متولي للخروج من ملعب المباراة في الدقيقة 67 متأثرًا بإصابة في عضلة السمانة ليحل زميله أحمد فتحي بديلًا له.

ويتقدم الأهلي على طنطا بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز سجله حسين الشحات.

ومن المنتظر أن يخضع متولي لفحص طبي عقب مباراة الأهلي أمام طنطا لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.