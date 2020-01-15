رياضة | مدرب أرسنال يكشف عن حقيقة التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أرسنال يكشف عن حقيقة التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن حقيقة تعاقد الفريق مع جون ستونز مدافع فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال ‏ميكيل ارتيتا خلال تصريحات صحفية : "هذة الشائعات غير صحيحة، وجون ستونز لاعب احببته حقاً عندما أنظر إلى قلوب دفاعهم فهو لديه العديد من المواصفات، وأنا أحب ستونز، لكنني غير مهتم به".