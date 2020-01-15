رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد عصام

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : روميرو.

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خط الدفاع : ويليامز - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير.

خط الوسط : فريد - ماتيتش - جيمس - خوان ماتا.

خط الهجوم : مارسيال - جرينوود.

وكان قد تعادل الفريقين في المباراة الأولى على ملعب الولفز بنتيجة سلبية، وستقام المباراة مرة أخرى على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر، حيث تنص قوانين بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على إعادة المباراة على أرض المنافس في حال انتهاء اللقاء الأول بالتعادل.