رياضة | اتحاد جدة ينهي اجراءات تعاقده مع أنيس البدري

قام أنيس البدري مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي، بتوقيع عقود انتقاله إلى نادي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي.

جاء ذلك وفق ما أعلن المحامي الدولي علي عباس، الذي كُلف بتوقيع العقود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب علي عباس، "رسمي، أنيس البدري اتحادي، الآن اتممنا اتفاقية انتقال اللاعب أنيس البدري من عميد الاندية التونسية الترجي الرياضي التونسي الى عميد الاندية السعودية اتحاد جدة السعودي، بالتوفيق مع العميد ".

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجم أنيس البدري، خاض 119 مباراة مع الترجي التونسي، وسجل 37 هدف، فيما صنع 28 هدف.