رياضة | طلال عبسي يقترب من العودة إلى اتحاد جدة

أصبح طلال العبسي لاعب التعاون السعودي، قريباً من العودة إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية، أن اتحاد جدة انهى اتفاقه بشكل رسمي مع اللاعب، لينتقل إلى صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، بعقد يمتد إلى سنتين ونصف.

جدير بالذكر أن مدافع التعاون طلال العبسي، خاض مع الفريق السكري 15 مباراة هذا الموسم 2019-2020، وسجل هدف، وحصل على 4 كروت صفراء.

المدافع طلال العبسي صاحب الـ26 عام، ارتدى قميص نادي اتحاد جدة في 3 مواسم، من 2012-2013، إلى 2014-2015، وخاض 28 مباراة، وصنع هدف وحيد، وحصل على 6 كروت صفراء.