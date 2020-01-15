رياضة | الأهلي يتقدم على طنطا في الشوط الأول بهدف حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على طنطا في الشوط الأول بهدف حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأهلي على ضيفه طنطا في الشوط الأول بهدف دون رد، في المباراة المقامة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه بالنظر للمباراة الأخيرة أمام بلاتينيوم بطل الزيمبابوي، حيث شارك ياسر إبراهيم في قلب الدفاع بدلًا من أيمن أشرف، كما عاد محمد هاني لمركز الظهير الأيمن، ودفع المدرب السويسري بمحمود متولي في مركز خط الوسط بجوار عمرو السولية لتعويض غياب "الموقوف" أليو ديانج، كما عاد حسين الشحات بعد تعافيه من الإصابة وأشرك أحمد الشيخ في مركز الجناح الأيسر، فيما تولى جونيور أجاي خط الهجوم بدلًا من مروان محسن الذي سجل 3 أهداف في أخر مباراتين له بقميص المارد الأحمر.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الأهلي، حيث انطلق حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الجهة اليمنى ورواغ مدافع طنطا وسدد الكرة كرة قوية تصدى لها علي فرج حارس طنطا ببراعة.

ونفذ علي معلول في الدقيقة الرابعة ركلة ركنية من الجهة اليمنى على رأس أحمد الشيخ الذي كان قريبًا من مرمى أبناء السيد البدوي لكن رأسيته ضلت الطريق وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر في اللقاء.

وحصل أحمد سالم صافي على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى في الدقيقة السادسة لكن الكرة وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

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وتسلم أحمد الشيخ الكرة داخل منطقة الجزاء ليتعرض للدفع من محمد الشاذلي مدافع طنطا ليحتسبها محمود عاشور حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 10 لينفذها حسين الشحات ويتصدى لها الحارس علي فرج وترتد الكرة إلى الشحات مرة أخرى ويسددها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في المباراة مبكرًا.

بعد الهدف الأول للأهلي مرر عمرو السولية كرة طولية إلى جونيور الذي فضل التمرير لحسين الشحات بدلًا من التسديد باتجاه المرمى ويبعدها دفاع أبناء أيمن المزين عن منطقة الجزاء، ثم عرضية أخرى من علي معلول لكن الدفاع أبعدها مرة أخرى.

وفي الدقيقة 20 انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها أجاي برأسه خارج مرمى طنطا، ثم تمريرة عرضية أخرى من أحمد الشيخ من الجهة اليسرى لكنها لم تجد أحد.

وهدأ مستوى المباراة حتى الدقيقة 35 حيث مرر إيهاب سمير الكرة عرضية على رأس محمد ماجد "أونش" لكن كرته الرأسية وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 43 أطلق أحمد الشناوي متوسط ميدان طنطا كرة قوية مرت فوق عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي، ثم يحصل حسام غالي لاعب أبناء السيد البدوي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بعد عرقلته لأحمد الشيخ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

