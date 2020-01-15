رياضة | كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني الجديد الإبقاء على واحد من نجوم الفريق بعد أن كان قريب جدا من الرحيل عن النادي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كيكي قرر الإبقاء على التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة ورفض نهائيا رحيله عن الفريق.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن فيدال قريب جدا من مغادرة نادي برشلونة بسبب عدم مشاركته مع النادي بشكل مستمر وعدم شعوره بالراحة مع الفريق ولكن يبدو أن كيكي قرر الاعتماد عليه.

كيكي يحدد مطالبه في الشتاء الجاري

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وأكدت الصحيفة أن كيكي سيتين طالب إدارة نادي برشلونة بسرعة التعاقد مع لاعب قوي في مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعد إصابة الأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب قد تصل إلى 4 شهور.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي يعتبر أبرز المهاجمين الذين يهتم برشلونة بضمهم في هذا الشتاء.

مشاركات لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الموسم

وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 24 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدف وحيد.