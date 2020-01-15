رياضة | البدري وجهازه المعاون يشاهد مباراة الأهلي وطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري وجهازه المعاون يشاهد مباراة الأهلي وطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في مقصورة ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الأهلي أمام طنطا والمقامة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ورافق المدير الفني أعضاء جهازه المعاون طارق مصطفى المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأنيس الشعلالي مخطط الأحمال لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل المعسكر المقبل في مارس.

ويتقدم الأهلي على طنطا بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة 11 بعد متابعته لركلة الجزاء التي سددها.

ويستعد حسام البدري للإعلان عن قائمة منتخب مصر استعدادًا للمعسكر المقبل والذي سينطلق في شهر مارس المقبل.

