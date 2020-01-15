رياضة | الكاف يصدم الاتحادات الأوروربية مجدداً .. كان 2021 في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يصدم الاتحادات الأوروربية مجدداً .. كان 2021 في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء رسمياً، إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة 2021 والمزمع إقامتها في الكاميرون في شهر يناير.

وأذاع الإتحاد الكاميروني خبر إعادة البطولة لفصل الشتاء على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكانت البطولة الماضية قد أقيمت في مصر عام 2019 في شهر يوليو الماضي، بعد قرار زيادة عدد المنتخبات لـ 24 منتخباً.

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وبرر الكاف قراره بصعوبة إقامة البطولة في الصيف بسبب الظروف المناخية القاسية في الغرب الأفريقي حيث إرتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وإحتمالية هطول الأمطار الإستوائية.

وبذلك يوجه الإتحاد الأفريقي صدمة كبيرة للأندية الأوروبية التي تحتوي بين لاعبيها على عدد كبير من نجوم القارة السمراء.

وسيكون المتضرر الأكبر فريقي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، حيث ينشط في صفوف الأول نجمنا المصري محمد صلاح ورفيقه السنغالي ساديو ماني، بالإضافة للغيني نابي كيتا، بينما سيتضرر أرسنال من غياب الجابوني بيير إيمريك أوياميانج والإيفواري نيكولاس بيبي.

وذكرت شبكة BBC البريطانية في تقريرها اليوم أن لاعبي الدوري الإنجليزي الأفارقة سيغيبون عن 6 مباريات مع فرقهم ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي.